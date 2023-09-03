Орлов оценил выступление Марио Фернандеса за «Зенит» в матче РПЛ с ЦСКА 

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Думаю, ничья устроила обе команды. Я ждал от армейцев большей агрессии впереди. Тактически в принципе москвичи действовали довольно грамотно. При этом в первом тайме Фернандес имел два отличных момента, опережая защитников в борьбе. Акинфеев спас. Поэтому его, наверное, справедливо и признали лучшим игроком встречи. Марио, конечно, не испытывал проблем с настроем на ЦСКА. Был активен, проделал большой объем работы на фланге! Это был пока его лучший матч в составе «Зенита», — приводит слова 78-летнего журналиста «Спорт-Экспресс».

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.

Фернандес играл в составе ЦСКА с 2012 по 2022 года. В июле 2023 года он заключил соглашение с питерской командой.