ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Орлов оценил выступление Марио Фернандеса за «Зенит» в матче РПЛ с ЦСКА 

Бразильский игрок провёл на поле 82 минуты, а затем был заменён.
03 сентября 2023 21:43
автор: Глеб Шевяков

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре флангового защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Думаю, ничья устроила обе команды. Я ждал от армейцев большей агрессии впереди. Тактически в принципе москвичи действовали довольно грамотно. При этом в первом тайме Фернандес имел два отличных момента, опережая защитников в борьбе. Акинфеев спас. Поэтому его, наверное, справедливо и признали лучшим игроком встречи. Марио, конечно, не испытывал проблем с настроем на ЦСКА. Был активен, проделал большой объем работы на фланге! Это был пока его лучший матч в составе «Зенита», — приводит слова 78-летнего журналиста «Спорт-Экспресс».

По итогам семи проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой позиции, имея в своём активе 11 очков.

Фернандес играл в составе ЦСКА с 2012 по 2022 года. В июле 2023 года он заключил соглашение с питерской командой.

источник: «Спорт-Экспресс»
Лаксальт – лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»
Ещё и команда уругвайца победила.
03.09.2023 22:45
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Экс-менеджер «Динамо» – об игре с «Ростовом»: динамовцы сами испугались удаления и начали подседать
Роман Орещук отметил кардинально разный уровень игры бело-голубых во время матча. 
03.09.2023 22:33
Футбол
автор: Элина Бурина
Ветеран ЦСКА - о матче с «Зенитом»: гол Питера - несчастный случай
Владимир Пономарёв также отметил качественную игру в атаке ЦСКА и слабую оборону «Зенита».
03.09.2023 22:22
Футбол
автор: Элина Бурина
Михаил Кержаков: пропущенный гол – моя ошибка, я плохо подработал мяч
ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом».
03.09.2023 22:14
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Домашний матч ЦСКА с «Зенитом» посетило рекордное количество болельщиков после введения Fan ID 
Игра состоялась в воскресенье, 3 сентября.
03.09.2023 22:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генич уверен, что «Краснодар» сделал ставку стать чемпионом России в сезоне-2023/2024
По итогам семи туров национальная первенства «быки» возглавляют турнирную таблицу. 
03.09.2023 22:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» добилось гостевой победы над «Ростовом»
«Динамо» добилось гостевой победы над «Ростовом»
Матч прошел в Ростове-на-Дону
03.09.2023 22:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.