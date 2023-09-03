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«Динамо» добилось гостевой победы над «Ростовом»

Матч прошел в Ростове-на-Дону
«Динамо» добилось гостевой победы над «Ростовом»
03 сентября 2023 22:00
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Динамо"

В воскресенье, 3 сентября, на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч 7-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отличились Денис Макаров (10-я минута) и Муми Нгамале (42). Еще один гол забил Вячеслав Грулев на 90-й минуте в собственные ворота.

Таким образом, «Динамо» вышло на третье место в таблице чемпионата России, набрав 14 баллов. «Ростов» остался на 11-й строчке с семью баллами.

В следующем матче подопечные Марцела Лички сыграют дома с «Пари НН», а «Ростов» поедет в Калининград для встречи с «Балтикой».

Чемпионат России, РПЛ
7-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Динамо» (Москва») 1:2

Голы: Макаров 10, Нгамале 42, - Грулев 90 (аг).

источник: «Советский спорт»
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