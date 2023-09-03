Генич уверен, что «Краснодар» сделал ставку стать чемпионом России в сезоне-2023/2024

Российский спортивный комментатор Константин Генич оценил выступление «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар» реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Если раньше это была такая легковесная и стильная команда, то сейчас они поставили во главу угла результат. Сейчас это команда реально без слабых мест. Она зависит от лидеров, например, от Кордобы. И альтернативы ему, как мы понимаем, нет. Но в первой части сезона все прекрасно», — заявил журналист в эфире «Матч ТВ».

После семи проведённых игр «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков. В следующем туре подопечные Владимира Ивича сыграют на выезде с «Ахматом» (16 сентября).