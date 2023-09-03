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Домашний матч ЦСКА с «Зенитом» посетило рекордное количество болельщиков после введения Fan ID 

Игра состоялась в воскресенье, 3 сентября.
03 сентября 2023 22:11
автор: Глеб Шевяков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что на матче московского клуба с «Зенитом» был установлен рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ Арена» с момента введения закона о паспорте болельщика.

«Матч с «Зенитом» посетили порядка 22 тысяч болельщиков. Это рекорд в новую эру с текущими обстоятельствами», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Очная встреча ЦСКА и «Зенита» завершилась со счётом 1:1. В составе армейцев гол забил нападающий Антон Заболотный. Сине-бело-голубые ответили забитым мячом защитника Дугласа Сантоса.

источник: Чемпионат.com
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