Домашний матч ЦСКА с «Зенитом» посетило рекордное количество болельщиков после введения Fan ID 

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что на матче московского клуба с «Зенитом» был установлен рекорд посещаемости стадиона «ВЭБ Арена» с момента введения закона о паспорте болельщика.

«Матч с «Зенитом» посетили порядка 22 тысяч болельщиков. Это рекорд в новую эру с текущими обстоятельствами», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Очная встреча ЦСКА и «Зенита» завершилась со счётом 1:1. В составе армейцев гол забил нападающий Антон Заболотный. Сине-бело-голубые ответили забитым мячом защитника Дугласа Сантоса.