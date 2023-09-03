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Михаил Кержаков: пропущенный гол – моя ошибка, я плохо подработал мяч

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом».
03 сентября 2023 22:14
автор: Тимур Пацюк

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча 7-го тура чемпионата России с ЦСКА. Сине-бело-голубые сыграли вничью в Москве (1:1). При этом уже на четвёртой минуте Кержаков допустил грубую ошибку, которая привела к голу Антона Заболотного.

«Это моя ошибка, чья ещё? Я плохо подработал мяч, поэтому меня успели накрыть. Но я верил, что мы сумеем отыграться, у нас были моменты для победы. Меня этот эпизод не выбил из колеи, наоборот, я хотел показать ребятам, что всё нормально», - цитирует Кержакова ТАСС.

Чемпионы России набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует «Краснодар», у которого 17 очков.

источник: ТАСС
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