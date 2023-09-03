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Ветеран ЦСКА - о матче с «Зенитом»: гол Питера - несчастный случай

Владимир Пономарёв также отметил качественную игру в атаке ЦСКА и слабую оборону «Зенита».
03 сентября 2023 22:22
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, гол питерской команды на 88-й минуте был несчастным случаем.

Матч ЦСКА и «Зенита» завершился ничьей (1:1).

«Очень хорошая, качественная игра и стой, и с другой стороны. В принципе, я, конечно, ожидал большего от «Зенита». Южноамериканцы впереди играют, они очень надёжный народ. Я много играл в Южной Америке. Знаю всех этих чилийцев, аргентинцев, бразильцев. Плотно с ними сыграешь — они теряются. Армейцы, вероятно, выполнили полностью установку тренера. Сыграли плотно, не давали развернуться. Почти без грубостей, хорошо оборонялись. Нельзя сказать, что армейцы сидели в обороне, нет, этого не было. Если бы они сели в оборону, мы бы проиграли. А так в принципе всё время атаковали, в напряжении держали не достаточно качественную оборону «Зенита». Гол Питера в конце, конечно, несчастный случай.

В принципе, игра качественная, для зрителей напряжённая была, смотрелась хорошо. Судья не испортил игру абсолютно, у Кукуяна была сложная позиция. В конце там какая-то перепалка была. Это не страшно, это уже детали, которые не влияли игру и на исход матча. Все провели матч очень качественно и добросовестно. Ну и зрители с интересом смотрели. И я с интересом смотрел, прям увлекательно», - сказал Пономарёв.

Ранее об игре высказался бывший игрок красно-синих Валерий Масалитин, отметивший ярко выраженный испуг армейцев после гола «Зенита».

Экс-игрок ЦСКА - о матче с «Зенитом»: у армейцев вообще ничего не получалось после гола. Испугались

источник: «Советский спорт»
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