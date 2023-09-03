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Лаксальт – лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»

Ещё и команда уругвайца победила.
03 сентября 2023 22:45
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт признан лучшим игроком матча 7‑го тура чемпионата России с «Ростовом».

Встреча прошла на берегах Дона и завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых. В составе «Динамо» голы забивали Денис Макаров и Муми Нгамалё. В компенсированное время автоголом отметился Вячеслав Грулёв.

Лаксальт начинал профессиональную карьеру в «Дефенсор Спортинг». Затем он выступал за «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа», «Милан», «Торино» и «Селтик». Летом 2021 года Диего перебрался в «Динамо» за € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне из-за травм защитник провёл лишь 13 матчей (718 минут) и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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