Лаксальт – лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт признан лучшим игроком матча 7‑го тура чемпионата России с «Ростовом».

Встреча прошла на берегах Дона и завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых. В составе «Динамо» голы забивали Денис Макаров и Муми Нгамалё. В компенсированное время автоголом отметился Вячеслав Грулёв.

Лаксальт начинал профессиональную карьеру в «Дефенсор Спортинг». Затем он выступал за «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа», «Милан», «Торино» и «Селтик». Летом 2021 года Диего перебрался в «Динамо» за € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне из-за травм защитник провёл лишь 13 матчей (718 минут) и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.