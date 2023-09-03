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Валерий Карпин назвал катастрофой выступление «Ростова» в сезоне-2023/2024

В воскресенье, 3 сентября, его подопечные проиграли «Динамо» в рамках РПЛ.
03 сентября 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин одним словом оценил результаты и игру команды в новом сезоне чемпионате России.

Сегодня, 3 сентября, ростовский клуб проиграл «Динамо» со счётом 1:2 в матче 7-го тура Российской премьер-лиги.

«Катастрофа», – заявил 54-летний специалист в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время «Ростов» занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после семи проведённых матчей. Подопечные Карпины имеют серию поражений из трёх игр в национальном первенстве.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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