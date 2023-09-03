Джейдон Санчо: в «Манчестер Юнайтед» я долго несправедливо был козлом отпущения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо назвал ложью слова о недостаточном старании на тренировках «красных дьяволов». Ранее именно этим Эрик тен Хаг объяснил непопадание Санчо в заявку на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

«Не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!», - написал англичанин в своих соцсетях.

Санчо выступал за «Манчестер Сити», дортмундскую «Боруссию», а в июле 2021 года был выкуплен у немцев за 85 миллионов евро. Тем не менее, за два сезона в «МЮ» Джейдон так и не стал игроком основы. В его активе 82 матча, 12 голов и шесть результативных передач.