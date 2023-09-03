Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» в матче 4-го тура Лиги 1

Футболисты «ПСЖ» на выезде одержали разгромную победу над «Лионом» в матче 4-го туре чемпионата Франции.

Очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Луиса Энрике.

За парижскую команду дубль оформил Килиан Мбаппе (4-я, 45+2-я минуты), по голу забили Ашраф Хакими (20) и Марко Асенсио (38). За хозяев забитым мячом отличился Корентин Толиссо, который успешно реализовал 11-метровый удар (74).

Таким образом, «ПСЖ» поднимается на второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав восемь очков после четырёх матчей. «Лион» опустился на последнюю, 18-ю строчку, имея в своём активе одно очко.

Лига 1.

4-й тур.

«Лион» – «ПСЖ» – 1:4 (0:4)

Голы: Толиссо, 74 (пенальти) – Мбаппе, 4 (пенальти), 45+2. Хакими, 20. Асенсио, 38.