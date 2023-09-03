ПАОК с Оздоевым впервые в сезоне потерпел поражение в чемпионате Греции

ПАОК на выезде проиграл ОФИ в матче 3-го тура чемпионата Греции.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного забитого мяча стал защитник Лерой Абанда, который отличился в компенсированное время к второму тайму.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл на поле всю игру, но не отличился результативными действиями.

В настоящее время ПАОК располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав шесть очков после трёх проведённых матчей. ОФИ находится на четвёртой позиции с таким же количеством баллов.

Чемпионат Греции.

3-й тур.

ОФИ – ПАОК – 1:0 (0:0)

Гол: Абанда, 90+7