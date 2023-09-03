ПАОК с Оздоевым впервые в сезоне потерпел поражение в чемпионате Греции

ПАОК на выезде проиграл ОФИ в матче 3-го тура чемпионата Греции.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного забитого мяча стал защитник Лерой Абанда, который отличился в компенсированное время к второму тайму.
Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл на поле всю игру, но не отличился результативными действиями.
В настоящее время ПАОК располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав шесть очков после трёх проведённых матчей. ОФИ находится на четвёртой позиции с таким же количеством баллов.
Чемпионат Греции.
3-й тур.
ОФИ – ПАОК – 1:0 (0:0)
Гол: Абанда, 90+7
источник: «Советский спорт»