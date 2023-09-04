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«Интер Майами» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», Месси отметился двумя голевыми передачами

Клуб аргентинца не проигрывает в MLS три матча кряду.
04 сентября 2023 07:05
автор: Александр Поволоцкий

«Лос-Анджелес» уступил «Интер Майами» в очередном матче чемпионата MLS.

Встреча на «Бимо Стэдиум» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Авторами голов в составе победителей стали Факундо Фариас (14-я минута), Жорди Альба (51-я) и Леонардо Кампана (83-я). Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя результативными передачами.

Хозяева ответили точным ударом Райана Холлингсхеда на 90-й минуте.

«Лос-Анджелес» с 40 очками остался на третьем месте в таблице Западной конференции. «Интер Майами» идет 14-м на Востоке, набрав 25 очков.

источник: «Советский спорт»
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