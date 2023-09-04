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Эрик тен Хаг высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

04 сентября 2023 07:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

«Я думaю, что мы заслужили пoбеду в этой игре, но не всeгда получаешь то, что заслуживаешь. Сегодня вечeром играла команда, очень доволeн этим выступлением. Вторoй гол «Арсенала»? Его нeльзя было засчитывать. В этом эпизодe был явный фол. Нeзасчитанный гол Гарначо? Там не было офсайда», — цитирует тен Хага ВВС.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке в таблице АПЛ. У «манкунианцев» в активе шесть очков.

источник: «Советский спорт»
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