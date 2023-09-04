ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гави стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим 100 матчей за команду

В его юбилейном матче сине-гранатовые обыграли «Осасуну» (2:1).
04 сентября 2023 08:22
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник «Барселоны» Гави провёл 100-й матч за каталонский клуб.

Это была встреча в рамках 4-го тура Ла Лиги, в которой сине-гранатовые одержали победу над «Осасуной» со счётом 2:1.

Таким образом, Гави стал самым молодым футболистом в истории клуба, которому удалось провести 100 матчей. Этой отметки полузащитник достиг в возрасте 19 лет и 28 дней.

Напомним, Гави является воспитанником футбольной академии сине-гранатовых. Свой первый матч за каталонцев он сыграл 29 августа 2021 года и сразу завоевал место в основном составе. За 100 матчей в составе «Барселоны» он забил шесть голов и оформил 13 результативных передач. Также на счету Гави 21 матч и 3 гола за сборную Испании.

источник: «Советский спорт»
Филимонов раскритиковал проведение матча Кубка России на берегу Баренцева моря
Встреча 2DROTS — «Динамо» Киров состоится в Мурманской области.
04.09.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Монако» Александр Головин прилетел в Россию
Он примет участие в товарищеских матчах.
04.09.2023 09:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гаджи Гаджиев: ничего неожиданного в победе «Краснодара» над «Спартаком» нет
«Быки» лидируют в турнирной таблице.
04.09.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Товарищеский матч Россия — Катар не будет учитываться в рейтинге ФИФА
Встреча состоится 12 сентября в 18:15 (мск).
04.09.2023 08:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Зинченко признан худшим игроком «Арсенала» в матче с «МЮ» по версии WhoScored
Украинец получил оценку 6,2.
04.09.2023 08:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Фанат Месси сумел прорваться к Лионелю на поле во время матча МЛС
Пришлось вмешаться личному телохранителю аргентинца.
04.09.2023 08:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.