Гави стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим 100 матчей за команду

Полузащитник «Барселоны» Гави провёл 100-й матч за каталонский клуб.

Это была встреча в рамках 4-го тура Ла Лиги, в которой сине-гранатовые одержали победу над «Осасуной» со счётом 2:1.

Таким образом, Гави стал самым молодым футболистом в истории клуба, которому удалось провести 100 матчей. Этой отметки полузащитник достиг в возрасте 19 лет и 28 дней.

Напомним, Гави является воспитанником футбольной академии сине-гранатовых. Свой первый матч за каталонцев он сыграл 29 августа 2021 года и сразу завоевал место в основном составе. За 100 матчей в составе «Барселоны» он забил шесть голов и оформил 13 результативных передач. Также на счету Гави 21 матч и 3 гола за сборную Испании.