ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Товарищеский матч Россия — Катар не будет учитываться в рейтинге ФИФА

Встреча состоится 12 сентября в 18:15 (мск).
04 сентября 2023 08:46
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 сентября, пресс-служба РФС сообщает о том, что товарищеская игру между Россией и Катаром не пойдет в зачет рейтинга сборных ФИФА.

Встреча между коллективами состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Сборная России в сентябре также сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября.

источник: РФС
Филимонов раскритиковал проведение матча Кубка России на берегу Баренцева моря
Встреча 2DROTS — «Динамо» Киров состоится в Мурманской области.
04.09.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Монако» Александр Головин прилетел в Россию
Он примет участие в товарищеских матчах.
04.09.2023 09:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гаджи Гаджиев: ничего неожиданного в победе «Краснодара» над «Спартаком» нет
«Быки» лидируют в турнирной таблице.
04.09.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зинченко признан худшим игроком «Арсенала» в матче с «МЮ» по версии WhoScored
Украинец получил оценку 6,2.
04.09.2023 08:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гави стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим 100 матчей за команду
В его юбилейном матче сине-гранатовые обыграли «Осасуну» (2:1).
04.09.2023 08:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Фанат Месси сумел прорваться к Лионелю на поле во время матча МЛС
Пришлось вмешаться личному телохранителю аргентинца.
04.09.2023 08:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.