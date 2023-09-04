Товарищеский матч Россия — Катар не будет учитываться в рейтинге ФИФА

Сегодня, 4 сентября, пресс-служба РФС сообщает о том, что товарищеская игру между Россией и Катаром не пойдет в зачет рейтинга сборных ФИФА.

Встреча между коллективами состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Сборная России в сентябре также сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября.