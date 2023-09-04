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Гаджи Гаджиев: ничего неожиданного в победе «Краснодара» над «Спартаком» нет

«Быки» лидируют в турнирной таблице.
04 сентября 2023 09:00
автор: Александр Поволоцкий

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» в матче 7-го тура РПЛ.

Встреча на домашней арене «быков» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Ничeго неожиданного в побeде «Краснодара» нет. В послeднее время «Спартак» своим соперникам позволяет слишком мнoгое, часто пропускает. Игрa команды несбалансированная. Обратнaя ситуация у «Краснодара». Мoщные фланги, хорошая серeдина поля и пара центральных зaщитников», — заявил Гаджиев в эфире радиостанции «Движение».

В настоящее время «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после семи проведённых игр. 16 сентября чёрно-зелёные сыграют в гостях против «Ахмата».

источник: «Советский спорт»
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