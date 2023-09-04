Полузащитник «Монако» Александр Головин прилетел в Россию

Сегодня, 4 сентября, Telegram-канал сборной России по футболу сообщает о том, что полузащитник французского «Монако» Александр Головин прибыл в родную страну.

В ближайшее время он присоединиться к национальной команде для подготовки к товарищеским встречам.

«Всем привет, я уже в России. Жду начала сборов и встречи с командой», — сказал Головин в видео, опубликованном на канале.

Сборная России в сентябре сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября. Также 12 сентября сборная России сыграет против Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.