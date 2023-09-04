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Филимонов раскритиковал проведение матча Кубка России на берегу Баренцева моря

Встреча 2DROTS — «Динамо» Киров состоится в Мурманской области.
04 сентября 2023 09:18
автор: Виталий Овсянников

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов раскритиковал решение провести игру в рамках Кубка России между медийным клубом 2DROTS и кировским «Динамо» на берегу Баренцева моря.

«Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения, это неприемлемо играть берегу Баренцева моря. Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или самолёте. Если Кубок России является серьёзным соревнованием, то этого не должно быть. Если это развлечение и не очень серьёзно, а относятся к этому в духе «дети играют в детском саду», — тогда так оно и будет», — сказал Филимонов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч 3-го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России-2023/24 между «Динамо» Киров и 2DROTS состоится 4 сентября в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в п. Белокаменка Мурманской области. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 (мск).

источник: Чемпионат.com
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