Филимонов раскритиковал проведение матча Кубка России на берегу Баренцева моря

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов раскритиковал решение провести игру в рамках Кубка России между медийным клубом 2DROTS и кировским «Динамо» на берегу Баренцева моря.

«Есть регламент и правила турнира, которые едины для всех. С моей точки зрения, это неприемлемо играть берегу Баренцева моря. Тогда мы сейчас будем играть не на поле, а на льду, в подвалах или самолёте. Если Кубок России является серьёзным соревнованием, то этого не должно быть. Если это развлечение и не очень серьёзно, а относятся к этому в духе «дети играют в детском саду», — тогда так оно и будет», — сказал Филимонов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч 3-го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России-2023/24 между «Динамо» Киров и 2DROTS состоится 4 сентября в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в п. Белокаменка Мурманской области. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 (мск).