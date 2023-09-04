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Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с «Аталантой»

Российский полузащитник окончательно залечил травмы.
04 сентября 2023 09:46
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 сентября, издание TuttoAtalanta сообщает о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в составе «Аталанты».

Источник отмечает, что игрок залечил травмы, однако ему необходимо набрать соответствующую форму, чтобы выходить на поле.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Миранчук может уйти из состава «бергамасков» в один из клубов турецкой Суперлиги.

Напомним, действующий контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне он ни разу не попадал в заявку команды на матчи Серии А. В минувшем сезоне Алексей выступал за «Торино» на правах аренды.

источник: TuttoAtalanta
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