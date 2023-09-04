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«ПСЖ» отреагировал на слова Неймара о его «пережитом аде» с Месси

Бразилец выступал за команду с 2017 года.
04 сентября 2023 10:10
автор: Александр Поволоцкий

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» высказалась относительно слов экс-форварда клуба Неймара.

Напомним, что бразильский футболист рассказал о «пережитом аде» вместе с Лионелем Месси, который они испытали во французской команде.

«Мы не даём никаких комментариев. У нас есть определенная элегантность. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в „ПСЖ“, — говорится в заявлении парижан.

Напомним, что Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Бразилец играет за аравийский «Аль-Хиляль», Месси - за американский «Интер Майами».

источник: ФК «ПСЖ»
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