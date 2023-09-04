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Агент Вагнера Лава считает, что у защитника «Зенита» Марио Фернандеса есть обида на ЦСКА

Футболист выступал за армейцев с 2012 по 2022 годы.
Агент Вагнера Лава считает, что у защитника «Зенита» Марио Фернандеса есть обида на ЦСКА
04 сентября 2023 10:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Агент экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава прокомментировал поступок защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче с армейцами.

Отметим, что бразилец демонстративно побежал праздновать гол в ворота бывшей команды. Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» завершился вничью (1:1).

«Я подозреваю, что у Марио какая-то обида на ЦСКА. Уверен, клуб хотел вернуть его обратно, но не получилось. Мне сложно вставать на чью-то сторону, не зная всех обстоятельств, но Вагнер Лав никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА», — приводит «Метарейтинг» слова Эвандро Феррейры.

На счету Фернандеса 329 матчей за ЦСКА, в которых он забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

источник: «Метарейтинг»
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