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Игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной, хотя в списке Карпина его не было

Сбор начался сегодня, 4 сентября, и продлится до 12-го числа.
Игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной, хотя в списке Карпина его не было
04 сентября 2023 11:32
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко, ни разу не выходивший в стартовом составе санкт-петербургского клуба в матчах РПЛ, прибыл в расположение сборной России в Новогорске.

При этом футболиста не было в списке из 49 игроков, которые были вызваны на сбор Валерием Карпиным.

Игрок попал в кадр на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале национальной команды. Отметим, что через некоторое время редакция вырезала кадры с участием Коваленко.

Сборная России в сентябре сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября. Также 12 сентября сборная России сыграет против Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
В сборную России вызваны шесть новых футболистов
В их числе Александр Коваленко.
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