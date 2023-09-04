Игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной, хотя в списке Карпина его не было

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко, ни разу не выходивший в стартовом составе санкт-петербургского клуба в матчах РПЛ, прибыл в расположение сборной России в Новогорске.

При этом футболиста не было в списке из 49 игроков, которые были вызваны на сбор Валерием Карпиным.

Игрок попал в кадр на видеоролике, опубликованном в Telegram-канале национальной команды. Отметим, что через некоторое время редакция вырезала кадры с участием Коваленко.

Сборная России в сентябре сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Стороны договорились, что возраст у российской команды будет соответствовать противнику. Эти матчи пройдут 7 и 11 сентября. Также 12 сентября сборная России сыграет против Катара на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.