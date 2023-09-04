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Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Эдуарда Сперцяна

«Он играет в России».
04 сентября 2023 11:40
автор: Виталий Овсянников

Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат рассказал о причинах срыва сделки между амстердамским клубом и «Краснодаром» по Эдуарду Сперцяну.

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в «Аяксе» кем-то вроде Кевина Де Брёйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.

Напомним, 23-летний армянский футболист является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл семь встреч в составе «быков», в которых забил четыре гола и оформил две результативные передачи.

источник: De Telegraaf
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