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Головин и Кузяев попали в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Также в список лучших игроков попал Килиан Мбаппе.
Головин и Кузяев попали в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции по версии L\'Equipe
04 сентября 2023 11:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Монако»

Французское спортивное издание L'Equipe представило символическую сборную 4-го тура Лиги 1.

Отметим, что в список вошли два российских хавбека: Александр Головин из «Монако» и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

В минувшем туре игрок монегасков отличился в матче с «Лансом» (3:0). Кузяев забил гол в ворота «Лорьяна» (3:0).

Символическая сборная 4-го тура чемпионата Франции. Версия L'Equipe

Вратарь: Джaнлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Защитники: Мaркиньос, Ашраф Хaкими (оба — «ПСЖ»), Алиду Сeйду («Клермон»), Кайо Энрике («Монако»).

Полузащитники: Алeксандр Головин, Мохаммед Кaмара, Юсуф Фофана (все — «Монако»), Далер Кузяeв («Гавр»), Марко Асeнсио («ПСЖ»)

Нападающий: Килиан Мбaппе («ПСЖ»).

Напомним, что Кузяев пополнил состав «Гавра» в середине июля.

источник: L'Equipe
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