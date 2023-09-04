Головин и Кузяев попали в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции по версии L\'Equipe

Французское спортивное издание L'Equipe представило символическую сборную 4-го тура Лиги 1.
Отметим, что в список вошли два российских хавбека: Александр Головин из «Монако» и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.
В минувшем туре игрок монегасков отличился в матче с «Лансом» (3:0). Кузяев забил гол в ворота «Лорьяна» (3:0).
Символическая сборная 4-го тура чемпионата Франции. Версия L'Equipe
Вратарь: Джaнлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
Защитники: Мaркиньос, Ашраф Хaкими (оба — «ПСЖ»), Алиду Сeйду («Клермон»), Кайо Энрике («Монако»).
Полузащитники: Алeксандр Головин, Мохаммед Кaмара, Юсуф Фофана (все — «Монако»), Далер Кузяeв («Гавр»), Марко Асeнсио («ПСЖ»)
Нападающий: Килиан Мбaппе («ПСЖ»).
Напомним, что Кузяев пополнил состав «Гавра» в середине июля.
источник: L'Equipe