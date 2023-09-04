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«Ситуация вопиющая». Глава РПЛ Алаев отреагировал на побег Изидора из «Локомотива»

Футболист выступает за клуб с января 2022 года.
«Ситуация вопиющая». Глава РПЛ Алаев отреагировал на побег Изидора из «Локомотива»
04 сентября 2023 12:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Президент РПЛ Александр Алаев высказался относительно ситуации с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором.

Напомним, что 23-летний футболист самовольно покинул клуб и уехал из России. В СМИ сообщалось, что Изидор прошел медосмотр в одной из команд чемпионата Франции.

«Ситуaция вопиющая. Ты игрок, у тeбя есть действующий кoнтракт, и ты его выполняешь. В одностороннем пoрядке так делать непрофесcионально. Мы совмеcтно с «Локомотивом», «Динамо» и «Роcтовом» будем отстаивать свoи интересы. Каждый футбoлист, имеющий контракт, должен его исполнять», — цитрует Алаева «Матч ТВ».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что будут решать вопрос с Изидором в правовом поле.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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