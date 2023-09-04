«Локомотив» и Fonbet презентовали «Нейромерч»

ФК «Локомотив» и официальный партнёр клуба — компания Fonbet презентовали «Нейромерч» — совместную капсульную коллекцию одежды, вдохновленную историей побед клуба.

На «яркой полосе», составившей основу всех позиций капсулы, изображены самые памятные моменты и символы последних двух десятилетий истории «Локомотива». Их визуализировала нейросеть. Красно-зелёные полосы, расположенные на рукавах костюмов и футболки, символизируют железную дорогу. Воротники и манжеты перекликаются с фирменными цветами «Локо» и партнёра клуба.

В историю «яркой полосы» вошли: забитый мяч Дмитрия Хохлова в ворота миланского «Интера»; Дмитрий Лоськов — легенда клуба, рекордсмен «Локомотива» по числу матчей, голов и результативных передач, а теперь — член тренерского штаба команды; Кубок России — трофей, который в истории страны «Локомотив» выигрывал больше всех — 9 раз; «РЖД Арена» — домашняя арена клуба в Черкизово; Дмитрий Сычёв, празднующий золото чемпионата России-2004 в Ярославле и другие эпизоды и люди из жизни клуба.

В презентации капсульной коллекции приняли участие футболисты «Локомотива» Антон Миранчук, Наир Тикнизян и Илья Лантратов. Не обошлось на съёмках и без прекрасного пола — защитник ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина, а также телеведущая МАТЧ ТВ и амбассадор Fonbet Яна Ромашкина продемонстрировали, как прекрасно одежда сидит и на девушках.

Капсулу с «яркой полосой» составили: спортивный костюм, свитшот, футболка, панама и носки. «Нейромерч» уже в доступен в нашем клубном магазине атрибутики на «РЖД Арене» и в онлайн-магазине на shop.fclm.ru. А также будет разыгран на ресурсах официального партнёра клуба Fonbet.