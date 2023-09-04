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Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем после четырёх игр за «Гавр» в Лиге 1

Россиянин перешёл во французский клуб в июле 2023 года.
04 сентября 2023 12:41
автор: Виталий Овсянников

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев получил лестные отзывы от ряда французских СМИ, в том числе от издания L’Equipe, которое назвало футболиста царем.

Газета опубликовала статью с заголовком: «Кузяев, Царь родился».

«Забив в воскресенье в ворота «Лорьяна» в матче с убедительной победой «Гавра» со счётом 3:0, новобранец Далер Кузяев утвердился в качестве ключевого игрока команды из Нормандии», — говорится в статье.

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.

источник: «Советский спорт»
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