Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем после четырёх игр за «Гавр» в Лиге 1

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев получил лестные отзывы от ряда французских СМИ, в том числе от издания L’Equipe, которое назвало футболиста царем.

Газета опубликовала статью с заголовком: «Кузяев, Царь родился».

«Забив в воскресенье в ворота «Лорьяна» в матче с убедительной победой «Гавра» со счётом 3:0, новобранец Далер Кузяев утвердился в качестве ключевого игрока команды из Нормандии», — говорится в статье.

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.