Хавбек «Локомотива» Баринов считает, что Дзюба входит в топ-3 лучших нападающих России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что Артем Дзюба входит в тройку лучших российских форвардов.

Отметим, что футболист отказался называть двух других нападающих.

«Дзюба — лучший нападающий РПЛ с российским паспортом? В топ-3, наверное, да, входит. Кто на второй строчке? Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять? Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 — значит, топ-3. Еще какие вопросы есть?», — цитирует Баринова «РБ-Спорт».

В матче 7-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2) Дзюба забил гол и отдал одну результативную передачу.