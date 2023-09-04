Александр Медведев заявил, что «Зенит» близок к сенсационному трансферу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что санкт-петербургский клуб близок к подписанию контракта с универсальным футболистом, способным играть на разных позициях.

Он заявил, что открытое трансферное окно в России до 14 сентября даёт дополнительные возможности. При этом, Медведев уточняет, что в условиях закрытого трансферного окна в Европе, клубам сложнее расставаться со своими игроками, так как найти им замену уже невозможно.

«Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками — не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть ещё и на перспективу. Я думаю, что если всё будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», — цитирует Медведева ТАСС.