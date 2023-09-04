ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Медведев заявил, что «Зенит» близок к сенсационному трансферу

Фамилия игрока остаётся в секрете.
Александр Медведев заявил, что «Зенит» близок к сенсационному трансферу
04 сентября 2023 13:07
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что санкт-петербургский клуб близок к подписанию контракта с универсальным футболистом, способным играть на разных позициях.

Он заявил, что открытое трансферное окно в России до 14 сентября даёт дополнительные возможности. При этом, Медведев уточняет, что в условиях закрытого трансферного окна в Европе, клубам сложнее расставаться со своими игроками, так как найти им замену уже невозможно.

«Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками — не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть ещё и на перспективу. Я думаю, что если всё будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», — цитирует Медведева ТАСС.

источник: ТАСС
Хавбек «Локомотива» Баринов считает, что Дзюба входит в топ-3 лучших нападающих России
Форвард пополнил состав железнодорожников в феврале прошлого года.
04.09.2023 13:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пономарев считает, что Фернандес скоро сядет на скамейку в «Зените»
Мнение бывшего футболиста ЦСКА.
04.09.2023 13:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем после четырёх игр за «Гавр» в Лиге 1
Россиянин перешёл во французский клуб в июле 2023 года.
04.09.2023 12:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Локомотив» и Fonbet презентовали «Нейромерч»
«Локомотив» и Fonbet презентовали «Нейромерч»
Нейросеть визуализировала ключевые события в истории клуба.
04.09.2023 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В сборную России вызваны шесть новых футболистов
В сборную России вызваны шесть новых футболистов
В их числе Александр Коваленко.
04.09.2023 12:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Ситуация вопиющая». Глава РПЛ Алаев отреагировал на побег Изидора из «Локомотива»
«Ситуация вопиющая». Глава РПЛ Алаев отреагировал на побег Изидора из «Локомотива»
Футболист выступает за клуб с января 2022 года.
04.09.2023 12:24
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.