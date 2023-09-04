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Пономарев считает, что Фернандес скоро сядет на скамейку в «Зените»

Мнение бывшего футболиста ЦСКА.
04 сентября 2023 13:16
автор: Виталий Овсянников

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что защитник «Зенита» Марио Фернандес не соответствует уровню санкт-петербургского клуба.

«Спросите у любого профессионала, вам ответят - Фернандес не умеет играть в обороне. В сборную Бразилии ведь его не взяли в свое время. Да, он забивает, но в ущерб защите. Сколько ЦСКА голов из-за него пропустил. У него было товарищеское соглашение с клубом, и он его нарушил. А Сергей Семак подобрал, что не делает ему чести. Не будет он в «Зените» играть, на скамейку присядет. Скоро Семак в нем разберется и поймет, что он ничего из себя не представляет», - цитирует Пономарева издание РИА Новости.

Напомним, 32-летний защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В середине 2023 года экс-игрок сборной России перешел в «Зенит».

источник: «РИА Новости»
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