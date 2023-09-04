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КДК РФС не будет рассматривать драки между ЦСКА и «Зенитом»

Матч несколько раз прерывался из-за потасовок игроков.
04 сентября 2023 14:22
автор: Александр Кожевников

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет рассматривать драки футболистов московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».

«Драки с участием футболистов не были отражены в протоколе, плюс арбитр не показывал красных карточек, поэтому оснований для рассмотрения эпизодов у КДК РФС нет. По этой встрече рассмотрим скандирование болельщиками обеих команд оскорбительных выражений. Также лучший игрок матча Игорь Акинфеев не пришел на флэш-интервью. Кроме того, обсудим выход защитника «Зенита» Марио Фернандеса за пределы технической зоны», - приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, встреча закончилась со счётом 1:1. В концовке встречи матч несколько раз прерывался арбитрами из-за потасовок футболистов.

источник: «РИА Новости»
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