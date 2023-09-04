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Судья отменил одиннадцатиметровый в пользу «Порту» после телефонного разговора

Встреча завершилась со счётом 1:1.
04 сентября 2023 15:17
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 4 сентября, издание Sport Bild сообщает о том, что во время игры 4-го тура чемпионата Португалии, в которой встретились «Порту» и «Арока» произошёл интересный инцидент, связанный с назначением пенальти.

Главный судья матча Мигел Ногейра отменил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей, после разговора по телефону с VAR.

На 90-й минуте игры «Порту» получил право пробить пенальти. Однако судьи VAR вызвали главного арбитра к монитору для просмотра видео. Из-за технических сложностей Ногейра не сумел увидеть запись. Произошла продолжительная пауза, после чего судье дали в руки смартфон, чтобы созвониться с коллегами по VAR. Они дали ему совет отменить пенальти, к которому он прислушался. На этот момент «Арока» выигрывала со счётом 1:0.

Однако «Порту» все равно сумел уйти от поражения усилиями форварда Эванилсона. Он сравнял счёт аж на 90+19 минуте матча! Встреча завершилась со счётом 1:1.

источник: Sport Bild
«Порту» подал протест против действий арбитра, общавшегося с VAR по телефону
Матч с «Арокой» завершился со счётом 1:1.
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