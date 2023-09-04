«Порту» подал протест против действий арбитра, общавшегося с VAR по телефону

ФК «Порту» подал протест в связи с отменой одиннадцатиметрового удара на заключительном отрезке матча 4-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (1:1).

«ФК «Порту» предъявил делегатам лиги протест с требованием отменить результат матча с «Арокой». Эта мера основана на действиях судьи во время отмены пенальти, после телефонного звонка и без доступа к изображениям, назначенного главным судьей за фол на Мехди Тареми. Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и юридическую ошибку, которая потенциально может серьезно повлиять на исход матча», — сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, на 90-й минуте игры «Порту» получил право пробить пенальти. Однако судьи VAR вызвали главного арбитра к монитору для просмотра видео. Из-за технических сложностей Ногейра не сумел увидеть запись. Произошла продолжительная пауза, после чего судье дали в руки смартфон, чтобы созвониться с коллегами по VAR. Они дали ему совет отменить пенальти, к которому он прислушался. На этот момент «Арока» выигрывала со счётом 1:0. Однако «Порту» все равно сумел уйти от поражения усилиями форварда Эванилсона. Он сравнял счёт аж на 90+19 минуте матча! Встреча завершилась со счётом 1:1.