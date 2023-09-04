ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Порту» подал протест против действий арбитра, общавшегося с VAR по телефону

Матч с «Арокой» завершился со счётом 1:1.
04 сентября 2023 15:32
автор: Виталий Овсянников

ФК «Порту» подал протест в связи с отменой одиннадцатиметрового удара на заключительном отрезке матча 4-го тура чемпионата Португалии с «Арокой» (1:1).

«ФК «Порту» предъявил делегатам лиги протест с требованием отменить результат матча с «Арокой». Эта мера основана на действиях судьи во время отмены пенальти, после телефонного звонка и без доступа к изображениям, назначенного главным судьей за фол на Мехди Тареми. Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и юридическую ошибку, которая потенциально может серьезно повлиять на исход матча», — сказано в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, на 90-й минуте игры «Порту» получил право пробить пенальти. Однако судьи VAR вызвали главного арбитра к монитору для просмотра видео. Из-за технических сложностей Ногейра не сумел увидеть запись. Произошла продолжительная пауза, после чего судье дали в руки смартфон, чтобы созвониться с коллегами по VAR. Они дали ему совет отменить пенальти, к которому он прислушался. На этот момент «Арока» выигрывала со счётом 1:0. Однако «Порту» все равно сумел уйти от поражения усилиями форварда Эванилсона. Он сравнял счёт аж на 90+19 минуте матча! Встреча завершилась со счётом 1:1.

источник: ФК «Порту»
Тренер «Зенита»: Вендел - наш футболист, остаётся здесь
Игрок чуть не покинул клуб в межсезонье.
04.09.2023 15:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ташуев считает, что Карпин подходит «Спартаку» больше Абаскаля
Столичный клуб неудачно начал сезон.
04.09.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Маккаби Хайфа» опровергли возможный переход нападающего Пьеро в РПЛ
Футболист останется в Израиле.
04.09.2023 15:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Судья отменил одиннадцатиметровый в пользу «Порту» после телефонного разговора
Встреча завершилась со счётом 1:1.
04.09.2023 15:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Баринов высказался о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»
Футболист перебрался в Испанию в преддверии нового сезона.
04.09.2023 14:26
Футбол
автор: Александр Кожевников
КДК РФС не будет рассматривать драки между ЦСКА и «Зенитом»
Матч несколько раз прерывался из-за потасовок игроков.
04.09.2023 14:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.