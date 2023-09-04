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Ташуев считает, что Карпин подходит «Спартаку» больше Абаскаля

Столичный клуб неудачно начал сезон.
04 сентября 2023 15:41
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о том, кто мог бы заменить в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

«Нужно брать специалистов из Росиии, которые далеко не хуже иностранных тренеров. Это не просто мое мнение, а понимание предмета. Я человек очень опытный, играл против Виллаша-Боаша, Унаи Эмери, Хуанде Рамоса. И те специалисты были как минимум посильнее тех иностранцев, кто сейчас работает в России. Что касается примера, тот же Валера Карпин. Он мало того, что спартаковец, но еще там работал, знает все изнутри. Единственный минус в том, что он еще и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение. Но Карпин с молодыми ребятами практически завоевывает медали. Это более подходящая кандидатура, чем Абаскаль», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, столичный клуб потерпел поражения в трёх матчах из последних четырех.

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение в матче против «Краснодара» (0:2).

источник: «РБ-Спорт»
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