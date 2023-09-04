Тренер «Зенита»: Вендел - наш футболист, остаётся здесь

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о игре полузащитника Вендела в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Вы сами видели, как Вендел играет. Он наш футболист, остается здесь. Загулы? Это все слухи. Из ста слухов только один правильный», - приводит слова Оливейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, бразилец пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и прилетел в Санкт-Петербург только 25 июля. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до середины 2027 года.

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. В 94 матчах за клуб от отметился 17 голами и 15 результативными передачами.