«Как был ноунеймом, так и останется». Мостовой – о главном тренере «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Он в очередной раз назвал главного тренера московского клуба ноунеймом.

«Про Абаскаля я всё сказал ещё полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своём мнении. У него всё хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие. Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», — заявил Александр Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

По итогам семи туров РПЛ «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с десятью очками в активе. Красно-белые не побеждают уже четыре тура подряд.