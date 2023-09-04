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«Как был ноунеймом, так и останется». Мостовой – о главном тренере «Спартака»

Мнение ветерана красно-белых.
04 сентября 2023 15:52
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Он в очередной раз назвал главного тренера московского клуба ноунеймом.

«Про Абаскаля я всё сказал ещё полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своём мнении. У него всё хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие. Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так и останется», — заявил Александр Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

По итогам семи туров РПЛ «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с десятью очками в активе. Красно-белые не побеждают уже четыре тура подряд.

источник: Чемпионат.com
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