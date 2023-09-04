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Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о вызове в сборную Колумбии

Игрок выступает в РПЛ с 2021 года. 
04 сентября 2023 16:08
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на новость о том, что его вызвали в национальную команду Колумбии.

«Я очень счастлив. Еду в сборную после победы, а «Краснодар» идёт на первой строчке. Рад, что вызвали в сборную. Я поеду туда, увижусь со своей семьей и надеюсь, что сыграю. Чего жду от сбора? Того же самого, что я делаю в «Краснодаре» — поддерживать хорошую команду и забивать голы», — приводит слова 30-летнего футболиста Кордоба «Чемпионат».

Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года. В текущем сезоне за команду Владимира Ивича он отыграл десять матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал две результативные передачи.

«Быки» в данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков после семи матчей.

источник: Чемпионат.com
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