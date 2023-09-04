Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Европе 

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев ведёт переговоры с греческими и турецкими командами. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, в услугах 33-летнего футболиста также заинтересованы несколько российских клубов.

Ранее сообщалось, что игрок проводит тренировки на базе армейцев вместе с футболистами московской команды.

По окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» в связи с истечением контракта и в данный момент находится в статусе свободного агента.