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Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Европе 

В июле 2023 года хавбек покинул «Рубин» и стал свободным агентом. 
Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Европе 
04 сентября 2023 16:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев ведёт переговоры с греческими и турецкими командами. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, в услугах 33-летнего футболиста также заинтересованы несколько российских клубов.

Ранее сообщалось, что игрок проводит тренировки на базе армейцев вместе с футболистами московской команды.

По окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» в связи с истечением контракта и в данный момент находится в статусе свободного агента.

источник: Sport24.ru
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