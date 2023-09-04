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Головин признался, что не знает многих игроков, вызванных в сборную России 

В понедельник, 4 сентября, у национальной команды начался тренировочный сбор.
04 сентября 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что не знает многих футболистов национальной команды, которые были вызваны на сентябрьский сбор.

«Многих ли я знаю из тех, кто сейчас вызван в сборную России? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких», – приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске и продлится с 4 сентября по 12 число того же месяца. Тренерский штаб Валерия Карпина вызвал на ближайшие товарищеские игры сборной 49 футболистов.

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