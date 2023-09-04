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Дзюба и Сантос попали в символическую сборную 7-го тура РПЛ по версии WhoScored 

Лучшими игроками прошедшего уикенда были признаны сразу два футболиста. 
Дзюба и Сантос попали в символическую сборную 7-го тура РПЛ по версии WhoScored 
04 сентября 2023 16:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Авторитетный портал WhoScored огласил символическую сборную 7-го тура чемпионата России.

Лучшими игроками прошедшего тура РПЛ были признаны голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия и форвард «Динамо» Муми Нгамалё, которые получили оценку в 8,2 балла. В рейтинге также оказались два футболиста «Локомотива» — Артём Дзюба (8,1) и Антон Миранчук (7,9), а также защитник «Зенита» Дуглас Сантос (7,7), которому удалось забить гол в матче с «Краснодаром» и спасти свою команду от поражения.

Полностью символическая сборная 7-го тура национального первенства выглядит следующим образом:

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»);

Полузащитники: Антон Миранчук («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Иван Башич («Оренбург»), Муми Нгамале («Динамо»);

Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

В настоящее время «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после семи матчей. На втором месте идёт «Динамо» с 14 очками. Тройку лучших замыкают «Крылья Советов» с таким же количеством баллов.

источник: WhoScored.com
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