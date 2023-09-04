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Ветеран ЦСКА: на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку Марио!

Речь о нашумевшей фотографии.
04 сентября 2023 16:48
автор: Александр Кожевников

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о фотографии, на которой Игорь Акинфеев холодно отреагировал на бывшего одноклубника Марио Фернандеса.

«Я бы на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку. Что с него возьмешь, с этого Марио? Он поступил подло. Его отпустили по договоренности, его уважали любили, хотя его не за что любить, подумаешь ерунда. А он вот так вот отнесся. Он всегда мечтал попасть в сборную Бразилии, но он там никому не нужен. Это только у нас в нашем безобразном футболе. И тут у нас не заиграл, а просто вписался в эту систему. Акинфеев пожал ему руку, но я считаю, с ним нельзя вообще ни на какую тему разговаривать», - приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, с 2012 по 2022 год Акинфеев и Фернандес выступали за одну команду – ЦСКА. Долгое время они играли вместе в сборной России, в том числе и на знаковом для российского футбола ЧМ-2018, по итогам которого стали национальными героями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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