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«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к нападающему «Локомотива» Изидору 

Ранее француз покинул Россию и не планирует возвращаться в расположение московской команды. 
04 сентября 2023 16:57
автор: Глеб Шевяков

На форварда «Локомотива» Вильсона Изидора претендует ряд европейских клубов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 23-летнего футболиста могут подписать «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и неназванная турецкая команда.

Ранее появилась информация, что французский игрок покинул территорию России и не намерен возвращаться.

Изидор выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В нынешнем сезоне за железнодорожников он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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