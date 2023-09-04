«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к нападающему «Локомотива» Изидору 

На форварда «Локомотива» Вильсона Изидора претендует ряд европейских клубов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 23-летнего футболиста могут подписать «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и неназванная турецкая команда.

Ранее появилась информация, что французский игрок покинул территорию России и не намерен возвращаться.

Изидор выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В нынешнем сезоне за железнодорожников он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.