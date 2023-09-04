Президент 2DROTS Некит: мы – новая народная команда

Президент 2DROTS Некит назвал клуб «народной командой». Он считает, что такое звание может остаться на века.

«Установлен рекорд медиафутбола. Еще две стадии и клуб РПЛ. Это реально? Я думаю, что возможно и РПЛ выиграть. Советую всем верить в самые невероятные мечты. Про 2Drots говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется — был «Спартак», а теперь стал 2Drots. Надо работать и это (статус народной команды) останется на века», — приводит слова Некита телеграм-канал «Крысева».

На стадии 1/32 финала 2DROTS переиграли «Динамо» Киров. Окончательный счёт матча – 2:0. На 39-й минуте игры первый гол в матче забил полузащитник Станислав Манаев, а удвоил преимущество Годфред Клуцей на 64-й минуте.