Масалитин рассказал, кого считает героем 7-го тура чемпионата России 

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев является героем 7-го тура Российской премьер-лиги.

«Герой тура? Конечно, достоин похвалы Вера, который вел у «Оренбурга» всю игру. Но тут нужно отталкиваться еще и от уровня соперника. Где «Сочи» — и где «Зенит»? Поэтому назову Акинфеева. Если бы не его спасения, для ЦСКА все могло закончиться плачевно», – приводит слова «Спорт-Экспресс».

Акинфеев на протяжении 20 лет выступает в составе ЦСКА. В текущем сезоне 37-летний вратарь за столичный клуб провёл четыре матча и пропустил шесть голов.

В настоящий момент команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи сыгранных матчей.