ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Масалитин рассказал, кого считает героем 7-го тура чемпионата России 

Чемпион СССР назвал игрока, выступающего на позиции вратаря. 
04 сентября 2023 17:09
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев является героем 7-го тура Российской премьер-лиги.

«Герой тура? Конечно, достоин похвалы Вера, который вел у «Оренбурга» всю игру. Но тут нужно отталкиваться еще и от уровня соперника. Где «Сочи» — и где «Зенит»? Поэтому назову Акинфеева. Если бы не его спасения, для ЦСКА все могло закончиться плачевно», – приводит слова «Спорт-Экспресс».

Акинфеев на протяжении 20 лет выступает в составе ЦСКА. В текущем сезоне 37-летний вратарь за столичный клуб провёл четыре матча и пропустил шесть голов.

В настоящий момент команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после семи сыгранных матчей.

источник: «Спорт-Экспресс»
Женский «Рубин» выпустил на матч против «Локомотива» семь игроков
РФС разбирается в ситуации.
04.09.2023 17:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент 2DROTS Некит: мы – новая народная команда
«Был «Спартак», а теперь 2DROTS»
04.09.2023 17:04
Футбол
автор: Матвей Макаренко
«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» проявляют интерес к нападающему «Локомотива» Изидору 
Ранее француз покинул Россию и не планирует возвращаться в расположение московской команды. 
04.09.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
2DROTS стал первым в истории медиаклубом, пробившимся в 4‑й раунд Пути регионов Кубка России
На этот раз переиграли «Динамо» Киров.
04.09.2023 16:54
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Ветеран ЦСКА: на месте Акинфеева вообще не пожимал бы руку Марио!
Речь о нашумевшей фотографии.
04.09.2023 16:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дзюба и Сантос попали в символическую сборную 7-го тура РПЛ по версии WhoScored 
Дзюба и Сантос попали в символическую сборную 7-го тура РПЛ по версии WhoScored 
Лучшими игроками прошедшего уикенда были признаны сразу два футболиста. 
04.09.2023 16:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.