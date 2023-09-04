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Женский «Рубин» выпустил на матч против «Локомотива» семь игроков

РФС разбирается в ситуации.
04 сентября 2023 17:12
автор: Максим Скороходов

Женский футбольный клуб «Рубин» выпустил на матч против «Локомотива» в 19-м туре Суперлиги семь игроков.

Это минимальное разрешенное количество футболистов в заявке согласно правилам ФИФА, поэтому матч состоялся и завершился поражением казанской команды со счётом 0:6.

Суперлига уже объявила, что РФС выясняет у «Рубина» причину отсутствия большинства игроков.

«Рубин» с 9 очками занимает предпоследнее 11-е место в Суперлиге. «Локомотив» набрал 44 очка и закрепился на третьей позиции.

источник: «Советский спорт»
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