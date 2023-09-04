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Масалитин рассказал о проблеме «Локомотива» на старте сезона РПЛ

Команда занимает шестой место в таблице.
04 сентября 2023 17:28
автор: Александр Кожевников

Чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче между московским «Локомотивом» и калиниградской «Балтикой».

«В первом тайме «Локо» не феерил. Зато отметился фантастическим КПД. Три удара — три гола! А потом начались проблемы. Мне кажется, команда не готова функционально. Это ведь не первый матч, когда «Локомотив» после неплохого стартового отрезка резко сдает во втором тайме. Все какие-то заторможенные, ни движения, ни борьбы... Если бы у «Балтики» в атаке были более мастеровитые исполнители, двумя голами в ворота Лантратова дело бы точно не ограничилось», - приводит слова Масалитина «Спорт-Экспресс».

В данный момент «Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка после семи проведённых матчей. «Локомотив» находится на пятой позиции, имея в своём активе 12 очков.

17 сентября железнодорожники примут на своём поле «Оренбург». «Балтийцы» днём ранее сыграет дома против «Ростова».

источник: «Спорт-Экспресс»
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