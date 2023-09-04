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Юрий Нагорных: «Динамо» не интересовалось Сильяновым

Это подтвердил глава московского клуба.
04 сентября 2023 17:33
автор: Матвей Макаренко

Глава «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об информации про интерес «Динамо» к защитнику Александру Сильянову. 22-летний игрок обороны провёл только два матча в РПЛ в текущем сезоне.

«Динамо» интересовалось Сильяновым, но «Локомотив» отказался? Не было такого предложения», – приводит слова Сильянова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Сильянов принял участие в 30 играх РПЛ. Он выступал на правах аренды за «Ростов». Тогда ему удалось забить два гола и отдать одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
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