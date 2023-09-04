Газизов оценил перспективы Александра Кокорина заиграть в Серии А в текущем сезоне 

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о возможностях форварда «Фиорентины» Александра Кокорина успешно показать себя в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Итальянский чемпионат — топовый, в «Фиорентине» конкуренция мощнейшая, Саше нужно терпеть и ждать своего шанса. Я был бы рад, если бы он заиграл именно в «Фиорентине». В «Арисе» он показал свой класс, и хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кокорин играл за «Арис» на правах аренды и был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. После своего возвращения в «Фиорентину» он один раз появился на поле, выйдя на замену в матче квалификации плей-офф Лиги конференций. Его соглашение с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.