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Газизов оценил перспективы Александра Кокорина заиграть в Серии А в текущем сезоне 

Этим летом россиянин вернулся в «Фиорентину» после сезона проведённого в аренде в составе «Ариса».
04 сентября 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о возможностях форварда «Фиорентины» Александра Кокорина успешно показать себя в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Итальянский чемпионат — топовый, в «Фиорентине» конкуренция мощнейшая, Саше нужно терпеть и ждать своего шанса. Я был бы рад, если бы он заиграл именно в «Фиорентине». В «Арисе» он показал свой класс, и хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Кокорин играл за «Арис» на правах аренды и был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. После своего возвращения в «Фиорентину» он один раз появился на поле, выйдя на замену в матче квалификации плей-офф Лиги конференций. Его соглашение с «фиалками» рассчитано до лета 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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