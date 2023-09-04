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Овечкин планирует пойти на матч Месси в МЛС

Месси выступает в США с 2023 года.
04 сентября 2023 17:46
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что собирается посетить матч команды «Интер Майами», за которую выступает бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«Обязательно пойдем как только будет возможность. Месси мой любимый игрок, жалко что он не вернулся в «Барселону». Он сделал правильное решение поехать на таких условиях в Майами. Смотреть на живую легенду — прикольно», - заявил Овечкин в эфире шоу «Это хоккей, брат!».

В составе «Интера Майами», за который Месси выступает с этого лета, он провёл 11 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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