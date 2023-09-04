Заварзин считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белым не стоит менять главного тренера.

«Конечно, не нужно увольнять Абаскаля. Порой «Спартак» показывает приличный футбол. Какой смысл увольнять Абаскаля? «Спартак» добьется каких-то определенных успехов. Кого тогда поставить? Сейчас будет перерыв две недели. Посмотрят, команда успокоится. На сегодня нет необходимости менять главного тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Напомним, столичный клуб потерпел поражения в трёх матчах из последних четырех.

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение в матче против «Краснодара» (0:2).