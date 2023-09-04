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Заварзин считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля

Команда неудачно начала сезон.
04 сентября 2023 17:48
автор: Александр Кожевников

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белым не стоит менять главного тренера.

«Конечно, не нужно увольнять Абаскаля. Порой «Спартак» показывает приличный футбол. Какой смысл увольнять Абаскаля? «Спартак» добьется каких-то определенных успехов. Кого тогда поставить? Сейчас будет перерыв две недели. Посмотрят, команда успокоится. На сегодня нет необходимости менять главного тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Напомним, столичный клуб потерпел поражения в трёх матчах из последних четырех.

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» потерпел поражение в матче против «Краснодара» (0:2).

источник: «РБ-Спорт»
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